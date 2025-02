Spaccia davanti a scuola, arrestato con tre etti di cannabis

La Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 48enne mentre spacciava droga davanti a una scuola dell'infanzia a Genova Sestri Ponente denunciandolo inoltre per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Durante un controllo degli agenti l'uomo, già noto per i suoi precedenti per spaccio, era fermo davanti al portone di casa sua come se fosse in attesa di qualcuno e alla vista degli agenti è rientrato velocemente nell'androne del palazzo.

Per cercare di fuggire dagli operatori ha spintonato un agente facendolo cadere e provocandogli lesioni refertate poi con una prognosi di 10 giorni.

Con sé aveva quasi 600 euro, mentre a seguito di perquisizione domiciliare, effettuata con il team cinofilo, sono stati rinvenuti più di tre etti di cannabis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA