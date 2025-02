Scontro frontale autobus-moto a Genova, un ferito grave

Scontro frontale tra un autobus e una moto stamani a Genova in via Sturla all'incrocio con via Isonzo. Il centauro, di circa 20 anni, è stato soccorso del personale medico del 118 e portato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Ferite in modo lieve anche sei persone che erano a bordo del mezzo pubblico, alcune sono state portate in ospedale, mentre altre sono state medicate sul posto. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale e la sezione infortunistica per i rilievi, per chiarire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA