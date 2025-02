Sanremo vetrina fiction, da Belcanto a Mare Fuori e Tataranni

Il Festival di Sanremo è da sempre la vetrina per lanciare in anteprima la grande fiction Rai: i titoli di punta saranno protagonisti anche in questa edizione targata Carlo Conti. Tra gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston, mercoledì 12 febbraio, ci saranno Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio per la serie tv Belcanto, in arrivo su Rai1 da lunedì 24 febbraio, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction e la regia di Carmine Elia, ambientata a metà Ottocento. Puccini tornerà sul palco con tutto il cast stellare di Follemente, la nuova commedia di Paolo Genovese (regista di Perfetti Sconosciuti), in sala dal 20.

Tornando alla fiction Rai, sempre il 12 ecco gli interpreti del film tv Champagne - Peppino di Capri, in onda su Rai1 il 24 marzo (la data è stata posticipata rispetto a quella annunciata in conferenza stampa): il piccolo Alessandro Gervasi, 5 anni, che impersona il cantante caprese da bambino, e Francesco Del Gaudio (Peppino da grande), che nella serie canta e suona e avendo studiato musica fin dalla giovane età è un polistrumentista. Lo stesso Peppino di Capri è rimasto sorpreso dalla sua voce, magari potrebbero stupire il pubblico dell'Ariston.

Il 13 febbraio sbarcano a Sanremo ben 6 protagonisti dell'attesissima serie Mare Fuori: la nuova stagione arriverà su RaiPlay in anteprima con i primi 6 episodi il 12 marzo, poi dal 26 andrà su Rai2, con un episodio a settimana, e con gli altri 6 su Raiplay per un totale di 12 puntate.

Infine sabato 15 febbraio, giorno della finale del festival, sale sul palco Vanessa Scalera, per la sua Imma Tataranni, giunta alla terza stagione, in onda su Rai1 dal 23 febbraio: una serie amatissima dal pubblico che non delude mai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA