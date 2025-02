Presidente Bucci incontra il console dell'Ecuador Izquierdo

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato nel suo ufficio di piazza De Ferrari il console generale dell'Ecuador a Genova, Oscar Izquierdo. La visita istituzionale "è stata un'occasione per rafforzare gli storici legami tra i due Paesi e per ricordare l'importante ruolo ricoperto dalla comunità ecuadoriana, una delle nazionalità più rappresentate tra i residenti in Liguria, nella vita sociale ed economica di Genova e della Regione" spiega la Regione in una nota.

"Con il console è stata condivisa la volontà di potenziare scambi e collaborazioni tra i due territori, in modo da implementare ancora di più il già stretto rapporto tra Ecuador e Liguria".



