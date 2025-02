Piaggio Aero, incontro a Savona tra proprietari e sindacati

"Piaggio Aero è pronta a investimenti per rilanciare P180 e settore motoristico e per portare in Italia anche attività sui droni. La prossima settimana ci sarà un incontro su volumi produttivi e garanzie occupazionali compresi i 56 addetti che l'azienda vuole avviare verso la pensione". Lo annuncia Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria dopo un incontro a Savona tra i nuovi proprietari, i commissari e i sindacati presso la sede di Confindustria.

"Ci sono stati presentati alcuni aspetti del piano industriale di Baykar per rilanciare la storica Piaggio AeroSpace e ci sono sicuramente molti aspetti positivi - ha detto la Fim Cisl -. C'è un progetto a cinque anni dove c'è l'interesse di investire e rilanciare gli asset di Piaggio con i suoi prodotti di punta e quindi due nuovi versioni del P180 per il mercato civile e una versione per missioni speciali, e investimenti sul settore motoristico, per poter accogliere la produzione di parti e la manutenzione di nuovi motori per accogliere nuovo lavoro nel futuro. Così come le attività di manutenzione velivoli che devono ampliarsi esplorando le potenzialità di mercato".

"C'è una prima fase però che servirà per mettere in sicurezza l'azienda dal punto di vista finanziario e poi sono previsti ulteriori investimenti che comprendono le alte tecnologie con l'ingresso in Italia di nuovo lavoro nel settore di Baykar che porterà in Piaggio anche una linea di assemblaggio di Droni in previsione di nuove attività in sinergia con Leonardo. Tutte queste attività comporteranno nei prossimi anni l'ingresso di giovani ed anche processi di Formazione sul Personale per essere preparati alle nuove sfide che ci aspettano in tutti i settori dell'azienda - dice ancora il sindacato -. Mancano però alcuni aspetti e alcune garanzie dal punto di vista dei volumi produttivi e delle garanzie occupazionali che devono includere i 56 dipendenti che l'azienda vuole accompagnare alla pensione.

Lunedì assemblee nei due stabilimenti e in settimana nuovi incontri".

"Nel pomeriggio di oggi si è svolto un primo incontro sindacale con l'amministratore delegato di Baykar su Piaggio. L'azienda intenzionata ad acquisire Piaggio ha riferito di voler continuare la produzione del velivolo P180 e iniziare la produzione di droni. Resta l'incognita rispetto alla procedura che vedrebbe passare solo una parte dei lavoratori nel nuovo perimetro aziendale, mentre altri 57 dipendenti resterebbero in capo alla struttura commissariale. La Fiom Cgil di Genova valuterà le decisioni aziendali nel loro complesso sia rispetto alla tutela di tutto il personale sia rispetto alla concretezza degli investimenti produttivi che devono avere come obiettivo il rilancio dei siti Piaggio prevedendo un significativo investimento per il rilancio del sito genovese". Così Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Genova dopo l'incontro a Savona tra la nuova proprietà e i sindacati.



