Ministro Tajani nel principato di Monaco e a Nizza

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sarà oggi in missione nel Principato di Monaco e in Francia. A Monaco Tajani incontrerà il principe Alberto II e il ministro degli Esteri monegasco Isabelle Berro Amadei. "Lo stato delle relazioni tra l'Italia e il Principato è eccellente - ha detto Tajani -. Rafforzeremo ulteriormente i nostri solidi legami, a partire dalla cooperazione economica e culturale.

Parleremo anche della nutrita e sempre più dinamica collettività italiana residente nel Principato".

Il ministro si recherà poi a Nizza per partecipare alla seconda riunione del comitato di cooperazione frontaliera italo-francese con il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, con cui avrà anche un incontro bilaterale. I lavori del Comitato, che si concentreranno anzitutto sul tema della connettività, vedranno il coinvolgimento non solo delle amministrazioni centrali italiane e francesi ma anche di rappresentanti delle regioni frontaliere, di Città metropolitane, Province e Comuni maggiormente interessati.

"Occorre proseguire lungo la strada che abbiamo tracciato l'anno scorso nella riunione di Torino - ha detto Tajani -, a cominciare dalla mobilità dei valichi transfrontalieri.

Garantire la connettività significa favorire lo sviluppo e la competitività dei nostri territori". Il ministro ha ricordato come la cooperazione politica e tecnica tra Italia e Francia sia essenziale per consentire la piena funzionalità dei trafori di Monte Bianco, Fréjus e Tenda. L'obiettivo è arrivare il più rapidamente possibile all'inaugurazione della seconda galleria stradale del Fréjus e del nuovo tunnel del Tenda rimuovendo ogni eventuale ostacolo politico, tecnico e burocratico al completamento dei lavori. I lavori del Comitato si concentreranno anche sulle connessioni marittime, parte integrante della cooperazione transfrontaliera, per potenziare i collegamenti marittimi per la Sardegna e la Corsica.

Nel corso del Comitato di cooperazione frontaliera si discuterà di come potenziare la collaborazione tra Italia e Francia in materia di lingua, cultura, turismo e sanità specialmente nei territori al confine tra i due Paesi, rafforzando ulteriormente iniziative come l'offerta didattica bilingue, il servizio civile transfrontaliero e la collaborazione in ambito universitario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA