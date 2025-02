Influencer evade il fisco, 100mila euro di ricavi non dichiarati

La Guardia di Finanza di Savona ha individuato un moto blogger e travel influencer che tra il 2019 e il 2024 non avrebbe dichiarato al fisco almeno 100mila euro di ricavi. Da quanto emerso l'influencer, seguito da circa 140mila followers sui più popolari social network, con all'attivo diversi milioni di visualizzazioni, "condivideva le storie dei propri viaggi 'on the road' e i consigli di vita per moto viaggiatori che lo hanno reso il vero ambasciatore del motociclismo italiano nel mondo" senza dichiarare i compensi percepiti, sia in Italia sia all'estero, rientranti a tutti gli effetti nella categoria di redditi di lavoro autonomo.

I proventi non dichiarati al Fisco derivano principalmente dalle royalties e commissioni maturate, corrisposte da parte delle piattaforme digitali, da donazioni dei followers e da prestazioni 'in natura' fornite da primari operatori del settore dei motoveicoli, che hanno fornito gratuitamente al soggetto moto, anche di lusso, nonché accessori e materiale per la sponsorizzazione, in cambio di una positiva recensione. Il blogger, inoltre, ha ricevuto compensi parametrati al numero di prodotti, censiti dallo stesso e acquistati dai followers col codice sconto fornito, recante il nominativo dell'influencer.





