Edizione speciale Orientamenti dreamers al Festival di Sanremo

Dopo il successo dell'edizione 2024 ai Magazzini del Cotone di Genova, con oltre 120mila le presenze registrate durante i tre giorni di manifestazione, Orientamenti Dreamers sbarca al Festival di Sanremo per un'edizione speciale che si legherà, anche, al trentesimo anniversario dalla nascita del progetto, supportato e realizzato dalla Regione Liguria.

Questa mattina, nella sala degli Specchi del Comune di Sanremo, è stato presentato l'evento organizzato dalla Regione Liguria tramite Alfa, in programma per venerdì, 14 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al teatro del Cinema Centrale. A illustrarne il contenuto l'assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola.

"Coinvolgeremo 400 studenti delle scuole imperiesi mettendoli a confronto con i 'nostri' Dreamers che sono riusciti a realizzare i propri sogni e aspirazioni - spiega l'assessore Scajola -. Farlo durante la settimana del Festival di Sanremo è motivo di soddisfazione ancora maggiore per Regione Liguria.

Siamo arrivati al trentesimo anniversario dalla nascita di Orientamenti, un contenitore cresciuto anno dopo anno che vive per 365 giorni con l'obiettivo di accompagnare i giovani dalla scuola al mondo del lavoro. Quello sanremese sarà l'ennesimo evento di livello che proporremo, supportati dal grande successo ottenuto con le edizioni precedenti. Grazie al Fondo Sociale Europeo abbiamo a disposizione risorse straordinarie che ci consentono di affiancare ai corsi di formazione veri e propri tutta una serie di attività orientative come quella presentata oggi. Stiamo facendo un lavoro di programmazione capillare che mira a coinvolgere più persone possibili e ad aiutarle concretamente".

"Anche a Sanremo - commenta l'assessore alla Formazione della Regione Liguria Simona Ferro. -, nel secondo appuntamento del ricco palinsesto di Orientamenti, saranno protagonisti i nostri testimonial: veri 'dreamers' che con intuito, costanza, impegno e passione sono stati capaci di realizzare il loro sogno".

Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'assessore Alessandro Sindoni.

A presentare l'evento sarà lo youtuber Samuele Maragliano, in arte SamuMara. Sul palco del Cinema Centrale si alterneranno: Gli Autogol, trio di youtuber, imitatori e conduttori radiofonici di fama nazionale, Martina Maltagliati, giornalista, Amanda Embriaco, canoista paralimpica.



