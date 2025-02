D'Angelo, col Palermo serve gara di alto livello

"Il Pisa ha preso quattro giocatori importanti, il Sassuolo ha mantenuto la sua ossatura, il Palermo ha fatto acquisti importanti. In tante si sono rinforzate, sta a noi confermare la nostra strada". Lo ha detto Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, in vista della sfida di domenica al Palermo di Pohjanpalo. "Servirà una partita di grande livello. I numeri dicono che è una delle squadre che tira di più in campionato, ha fatto tre acquisti dalla serie A di recente. Sono bravi a ripartire e questo ci obbligherà a essere particolarmente attenti con il pallone tra i piedi".

Sarà la prima di Pio Esposito e Lapadula, che potrebbero anche partire assieme dal primo minuto. "Conosco Lapadula per averlo incontrato tante volte da avversario. Lo vedo molto bene con tutti i nostri attaccanti" scansa l'argomento il tecnico.

Nagy e Soleri rimangono fuori per infortunio, Bandinelli sarà squalificato. "Abbiamo delle situazioni da valutare dopo la rifinitura" avverte D'Angelo.



