Colombia, arrestata una narco ecuadoriana ricercata in Italia

La polizia colombiana ha arrestato la cittadina ecuadoriana Mirla Elena Echeverría Tutiven, accusata dalla procura di Genova di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito internazionale di sostanze stupefacenti e per questo inserita nella 'lista rossa' dell'Interpol. Lo ha riferito il capo della polizia colombiana, generale William René Salamanca, precisando che Echeverría Tutiven - localizzata nella città di Cali - è considerata "elemento chiave di un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina tra Colombia, Spagna e Italia", precisando che il ruolo della 'narcos' era quello di "acquistare la droga, immagazzinarla e occuparsi della sua spedizione in Europa".

Secondo quanto riportato dai media locali, la donna è stata consegnata alle autorità giudiziarie, che gestiranno la sua estrazione verso l'Italia, dove sarà sottoposta a procedimento giudiziario.



