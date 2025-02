Coca e hashish dal Sudamerica, chieste condanne per 160 anni

Condanne per oltre 160 anni di carcere per 13 imputati. Sono le richieste fatte dal sostituto procuratore Marco Zocco della Direzione distrettuale antimafia di Genova nell'ambito dell'inchiesta che aveva sgominato una organizzazione che importava droga dal Sudamerica al porto di Vado Ligure (Savona). L'inchiesta era deflagrata nel 2023 e aveva portato a diversi arresti, tra cui alcuni ritenuti legati alle cosche calabresi. Secondo gli investigatori della guardia di finanza, il gruppo avrebbe messo in piedi una associazione che si occupava dell'importazione di cocaina e hashish.

L'associazione aveva strutture e mezzi modificati con i quali trasportare la droga, telefoni cellulari criptati collegati a server francesi usati anche dall'interno del carcere dove alcuni erano detenuti. Secondo quanto accertato l'associazione forniva gli stupefacenti ad altre bande criminali spedendoli via nave in Italia, con destinazione il porto di Vado Ligure, dove era organizzato un servizio di recupero e distribuzione dei carichi di droga. A facilitare il recupero dei carichi anche un dipendente di una società di trasporto merci. I carichi, secondo l'accusa, venivano procurati da Mario Palamara, considerato un narcotrafficante della 'ndrangheta, che dalla latitanza procurava i carichi di coca. Agli imputati sono contestati almeno 42 episodi di acquisto, detenzione e cessione e importazione dal Sud America di cocaina per oltre 180 chili, hashish e marijuana per 110 chili e due tentativi di importare ed acquistare oltre 200 chili di cocaina e 300 chili di hashish.

Le pene più alte, nel processo con rito abbreviato, sono state chieste per Giovanni Roccadoro, Fabio Mazzarello e Christian Di Staso (20 anni). E poi, per Alessandro Pronestì (16 anni), Carmine Insolito (10 anni e otto mesi).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA