Calcio: Spezia, inizia ufficialmente l'era Fc32

Inizia ufficialmente l'era FC32 alla guida dello Spezia. Il gruppo ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione del club ligure. Andrea Corradino è il nuovo presidente, l'imprenditore australiano Paul Francis il vicepresidente, Andrea Gazzoli confermato amministratore delegato. Nel board anche Charlie Stillitano, dirigente calcistico statunitense di lunga esperienza, e Federico Mari.

"A nome dell'intera comunità spezzina, desidero ringraziare sinceramente la famiglia Platek e il presidente Philip Platek per il loro impegno e per l'investimento nel nostro Club - ha detto Corradino -. Il loro contributo è stato fondamentale e ora guardiamo con grande entusiasmo a questo nuovo capitolo insieme a FC32. La passione di FC32 per il calcio e per lo sviluppo dei giocatori si allinea perfettamente con le ambizioni dello Spezia. Li accogliamo a braccia aperte e non vediamo l'ora di costruire insieme un grande e luminoso futuro." FC32, fondato da Paul Francis, è un collettivo di oltre 80 investitori, tra cui ex grandi atleti e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. È oggi proprietario del Cobh Ramblers FC in Irlanda e dello SKN St. Pölten in Austria, con ulteriori piani di espansione. "È una responsabilità grande e straordinaria far parte del calcio di questa città - dice Francis, fondatore di FC32 -. In questo momento, l'attenzione è tutta sul match di campionato contro il Palermo, domenica, per garantire che Luca D'Angelo e i ragazzi possano proseguire sulla scia del loro buon momento. Da lì in poi, l'obiettivo sarà ascoltare e capire come possiamo supportare al meglio la squadra nelle restanti partite della stagione."



