Biolé si candida a Genova, no a menù precotto del centrosinistra

Filippo Biolé, avvocato, presidente dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e dell'Accademia Ligustica di Belle Arti e di Aned, ufficializza la sua candidatura a sindaco di Genova. Lo fa da indipendente, smarcandosi dalle trattative in corso nel centrosinistra, ma senza escludere un dialogo con le forze progressiste. "A cinquant'anni è il momento di espormi - ha dichiarato - perché se nessuno fa questo passo, si regala il bene pubblico a chi si pone come compatto ma ha valori antitetici rispetto a una buona amministrazione".

Dalla scrivania del proprio studio, Biolé ha lanciato un appello al centrosinistra, invitando a un confronto sul programma: "Non accetterò un menù precotto, ma resto disponibile a costruire una proposta concreta". Il suo primo assaggio di programma, intitolato 'Le dieci Genova che vogliamo', si sviluppa su dieci temi chiave. Tra questi, il rafforzamento della sanità pubblica con tagli alla burocrazia, il rilancio della manifattura come industria della conoscenza, un'alleanza tra pubblico e privato guidata dall'interesse generale e un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni politiche.

Biolé propone anche di destinare i fondi europei per migliorare la qualità della vita, creare spazi di aggregazione per i giovani e valorizzare il ruolo attivo degli anziani.

"Siamo di fronte a un centrosinistra ancora bloccato da logiche partitiche - ha aggiunto - e provo disagio nel vederlo impantanato nelle trattative. La mia candidatura nasce dalla volontà di reagire, coinvolgendo persone che condividono gli stessi valori". Biolé è pronto a partecipare a un tavolo per la definizione del programma e lascia aperta la porta a una candidatura unitaria del centrosinistra, anche con una propria lista civica a sostegno dell'eventuale candidato sindaco espresso dalla coalizione progressista. "Incontriamoci al più presto", è il suo invito.



