Arpal, allerta arancione per neve domani nell'entroterra ligure

Un'allerta arancione per neve domani nell'entroterra della Liguria è stata emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). Nel dettaglio l'allerta neve sarà gialla dalla mezzanotte alle 21 di sabato 8 febbraio nei Comuni interni dell'imperiese, del savonese e del genovese, mentre in Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida, in Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia sarà gialla dalla mezzanotte, arancione dalle 8 alle 15, poi di nuovo gialla fino alla mezzanotte.

Arpal fa sapere che è previsto un calo dello zero termico dalla serata di oggi e precipitazioni in tutto il territorio regionale almeno fino a domenica mattina. Le precipitazioni saranno sotto forma di piogge, deboli e persistenti, a levante e lungo la costa; neve sui versamenti padani orientali solo sopra i 1.000-1.200 metri di quota, sul centro ponente dalla Valle Scrivia verso ovest fiocchi decisamente più in basso, fino a fondo valle nell'entroterra savonese e genovese.

Le prime spolverate si avranno già nella serata di venerdì, mentre le nevicate più persistenti sono attese per tutta la giornata di sabato, con cumulata complessiva prevista superiore ai 10 centimetri/12 ore, soglia da cui scatta l'allerta arancione per neve in caso di presenza di autostrade. A essere interessati dalle nevicate saranno soprattutto il tratto ligure della A26 Prà-Gravellona, ma anche della A7 Ge-Bolzaneto-Milano e della A6 Savona-Torino: la loro presenza e alla base dell'innalzamento ad arancione dell'allerta per neve.

Attenzione anche ai possibili fenomeni di gelicidio in Val Trebbia e in alcune aree della Valle Scrivia.

Secondo i previsori dell'Arpal è difficile che i fiocchi riescano ad arrivare fino al mare: allo sbocco delle valli del centro ponente potrebbero essere trascinati dal vento, ma non sembrano esserci le condizioni perché il raffreddamento costiero sia efficace per la neve.



