Toquinho, live in Italia a maggio per i 60 anni di carriera

Toquinho, anima della Bossa Nova, torna live in Italia a maggio con il tour 60 Anni di Carriera.

Lo spettacolo, attraverso i brani che hanno costellato il suo percorso di 60 anni di successi, ripercorrerà i momenti più significativi e memorabili della storia dell'artista, omaggiando amici, compositori e collaboratori che hanno contribuito a crearla. Con lui sul palco, una delle più grandi voci della Nuova Mùsica Popular Brasileira, Camilla Faustino.

Intanto venerdì 14 febbraio Toquinho duetterà con Gaia al 75/o festival di Sanremo, nella serata dedicata alle cover, sulle note dello storico brano di Ornella Vanoni, La Voglia, La Pazzia, contenuto nell'album La Voglia la Pazzia l'Incoscienza l'Allegria, pubblicato nel 1976 e realizzato in collaborazione con Toquinho e Vinícius de Moraes.

Queste le date del tour italiano 60 Anni di Carriera: 18 maggio al Teatro Trianon Viviani di Napoli - nuova data; 19 maggio al Teatro Massimo di Cagliari; 21 maggio al Gran Teatro Geox di Padova; 22 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano; 23 maggio al Teatro Metropolitan di Catania; 25 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

I biglietti in prevendita per la nuova data di Napoli sono disponibili al link: https://www.azzurroservice.net/biglietti/toquinho-60-anni-di-car riera/ . I biglietti in prevendita per il tour sono disponibili online e nei punti vendita abituali.



