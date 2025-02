Sindacati, Regione si attivi per applicare sentenza su Alzheimer

"La Corte di Cassazione ha sottolineato il diritto dei pazienti affetti da Alzheimer alle cure e all'assistenza gratuita. Pertanto, le prestazioni, tra le quali le rette mensili della quota alberghiera per le Rsa, saranno a carico del Servizio Sanitario Nazionale oltre a quella sanitaria già a carico delle Asl. E' necessario al più presto una legge che tenga conto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione ma anche un intervento della nostra Regione per rendere al più presto fruibile il diritto ed evitare i già annunciati e possibili altri ricorsi individuali dei pazienti e delle loro famiglie", spiegano in una nota Cgil, Cisl, Uil Liguria e le federazioni liguri dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA