Alla vigilia della partenza del festival di Sanremo, in programma da martedì 11 febbraio su Rai1, il direttore artistico Carlo Conti sarà ospite di Fabio Fazio domenica a Che Tempo Che fa, in onda sul Nove dalle 19.30.

"Eccoci: Carlo Conti domenica sarà a #CTCF sul Nove per raccontarci il prossimo #Sanremo2025… con tante sorprese", promette l'annuncio sui profili social del programma.



