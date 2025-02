Morto Genova: Terrile (Ente Bacini), intensificare i controlli

"Quello che è successo ieri è una cosa che non dovrebbe succedere mai, è il terzo incidente sul lavoro a Genova in pochi mesi, il primo grave incidente sul lavoro a Riparazione Navali da diverso tempo. È chiaro che serve una riflessione seria tra imprese, lavoratori, istituzioni sul rispetto delle regole, perché le regole ci sono, il rispetto delle procedure, il tema della catena di subappalti che è spesso troppo lunga e anche il tema che non si può risparmiare sul lavoro a scapita della sicurezza". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ente Bacini, Alessandro Terrile, presente al presidio dei lavoratori di Riparazioni Navali. La società Amico, dove ieri è accaduta la tragedia sul lavoro, ha in concessione d'uso un'area dell'Ente.

"Credo che questa sia una situazione che chiama in causa controlli più severi da parte di tutti quelli che hanno responsabilità. Io penso che, al di là delle responsabilità giuridiche che saranno accertate - ha detto Terrile - nessuno oggi si può chiamare fuori da una responsabilità collettiva rispetto a quello che sta succedendo nel paese e anche nella nostra città. Bisogna intensificare i controlli, evitare che ci sia un modo di lavorare durante i controlli che è diverso dal modo di lavorare quando i controlli non ci sono. È una questione che riguarda la responsabilità di tutti, credo che tutti devono prendere coscienza del fatto che serve una svolta, che sarà anche una sarà anche onerosa, ma non possiamo pensare che il prezzo di pagare meno il lavoro, anche industriale, sia quello delle vite umane".



