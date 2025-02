Finale Ligure, nuovo piano turistico per offerta più sostenibile

Un turismo più diversificato, sostenibile e attrattivo tutto l'anno: è questo l'obiettivo del nuovo Piano Strategico per lo Sviluppo Turistico 2025-2027 presentato dall'Amministrazione Comunale di Finale Ligure in occasione degli Stati Generali del Turismo. Il piano punta a consolidare la leadership della destinazione nel segmento outdoor e balneare, ampliando l'offerta con nuovi prodotti come il gravel, il trekking, l'outdoor blu, il turismo wellness, culturale ed enogastronomico, potenziando il calendario di eventi e rafforzando la promozione sui mercati internazionali.

I dati confermano un trend positivo per il turismo straniero, che rappresenta oggi il 45% del totale, con un incremento del +39,1% degli arrivi dal 2019, mentre il mercato italiano registra una lieve crescita degli arrivi (+2,1%) ma un calo delle presenze (-8,7%). Un fenomeno che spinge verso una strategia di destagionalizzazione e differenziazione dell'offerta.

"Abbiamo un duplice obiettivo: ampliare e diversificare l'offerta turistica e qualificare e internazionalizzare la domanda" ha dichiarato il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangeri. "Per fare questo occorre consolidare i nostri punti di forza e attrarre un pubblico più variegato, garantendo un equilibrio tra flussi turistici e qualità della vita per residenti e visitatori".

Il piano, sviluppato con il supporto di Dede Destination Design, prevede anche una stretta collaborazione con Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera per intercettare nuovi mercati. "Non si tratta di attrarre più turisti, ma di migliorare la qualità dell'esperienza all'insegna di un più ampio concetto di benessere", ha concluso Maura Firpo, assessore al Turismo.





