Fedez, Shablo e Olly i big di Sanremo al top sui social

Se Sanremo dipendesse unicamente dal pubblico social, la scena sarebbe decisamente rap (e maschile).

Al top Fedez, spinto dalla fanbase, per quanto in calo (oltre 25 milioni di follower tra tutte le piattaforme), seguito al secondo posto da Shablo che, con Guè, Joshua e Tormento, mette insieme un discreto plotone di fan online (oltre 5 milioni complessivi) e di interazioni (3,2 milioni tra like, commenti e condivisioni). Poi Olly, al terzo posto non tanto per il numero di follower (638mila), quanto per le interazioni (2,2 milioni) e anche per la maggior crescita della community: 178mila nuovi utenti negli ultimi due mesi. Quarta piazza per Tony Effe (4,3 milioni di follower, 2 milioni di interazioni e 129mila nuovi follower).

Sono i dati che emergono dalla ricerca di DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, che ha ponderato il fattore-community dei cantanti in gara al festival, cioè il vantaggio che può derivare a ciascuno di loro dal supporto di follower disposti a mobilitarsi. La classifica si basa sul DeRev Score, che misura l'efficacia della comunicazione social in base ai principali indicatori, come il numero e la crescita di follower, l'engagement, il numero di interazioni e di post, rilevati nel periodo dal 2 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.

"Fedez ha un patrimonio social che non può essere comparato con quello degli altri artisti in gara - commenta il Ceo di DeRev, Roberto Esposito - e basterebbe che si mobilitasse una minima percentuale di follower, ma non è un buon periodo per lui: rileviamo un sentiment per un terzo negativo (33,2%) e, nel periodo considerato, il suo saldo mostra una perdita di oltre 200mila utenti". Shablo, Olly e Tony Effe "hanno un punteggio di performance abbastanza prossimo l'uno all'altro: le posizioni pre-gara possono cambiare del tutto e il terzetto potrà essere insidiato anche da Irama (3,4 milioni di follower e 2 milioni di interazioni), che li segue a strettissimo giro".

Nel secondo blocco, dal 6° al 10° posto, artisti che possono sparigliare le carte: Rose Villain, Giorgia, Achille Lauro, Rocco Hunt ed Elodie. Parliamo di community che vanno dall'1,7 milioni di follower di Rose Villain ai 5,4 milioni di Elodie, con interazioni che oscillano tra i 190mila (Achille Lauro) e l'1,3 milioni di Rose Villain. A chiudere la classifica Coma_Cose, Willie Peyote e Marcella Bella, che hanno community meno ampie e interazioni nella media.

Il Festival, in generale, ha trovato la sua collocazione social: assomma 3 milioni e 498mila follower tra tutte le piattaforme (2 milioni e 819mila follower all'inizio della scorsa stagione) e conta un totale di interazioni (2,3 milioni nel periodo) in linea con le migliori performance dei suoi protagonisti. Da segnalare che ha le sue community più attive su Instagram (1,2 milioni di interazioni) e TikTok (1,1 milione): questo conferma che il pubblico social probabilmente si aggiunge a quello televisivo, non sostituendolo, ma facendosi sentire nei momenti cruciali. Ultima nota per Carlo Conti, che parte con un solo profilo (Instagram) e 428mila follower: la sua personale performance social nella settimana sarà una delle voci utili - conclude DeRev - a misurare il successo della 75/a edizione.





