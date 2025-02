Fazio, 'io e Conti amici da una vita, e poi la tv è una sola'

"Io e Carlo siamo amici da tutta la vita, e poi i conduttori del festival sono sempre venuti a Che Tempo Che Fa, è una tradizione, erano già venuti lo scorso anno Amadeus e Fiorello", dice Fabio Fazio che si prepara a ospitare domenica, negli studi del Nove, Carlo Conti alla vigilia del debutto di Sanremo 2025.

"Penso che la televisione sia una sola, sempre, e che sia ovvio doverci sempre incontrare fra le varie reti, fra i vari programmi. Io parlo di tutti i programmi, di tutte le reti ogni sera che vado in onda: faccio pubblicità ai programmi delle altre emittenti - sottolinea il conduttore - proprio perché penso che la televisione sia una sola, in particolar modo con la Rai con la quale sono stato 40 anni e con la quale ovviamente ho un rapporto speciale". C'è chi, come gli esponenti M5s in Vigilanza Rai, parla della presenza di Conti ospite a Che Tempo Che Fa come di un sintomo del declino della Rai: "Dal mio punto di vista - conclude Fazio - è una cosa senza ragione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA