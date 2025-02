Calcio: Genoa; con il Torino Vieira ritrova Bani, out De Winter

Proseguono i lavori al Signorini da parte dei giocatori rossoblù in vista dell'anticipo di sabato sera a Torino contro i granata. Per quella che sarà la seconda trasferta consecutiva del Genoa il tecnico Vieira dovrà fare a meno dello squalificato De Winter, a segno nelle ultime due partite consecutivamente, e dell'infortunato Cornet, per l'ivoriano lieve distrazione muscolare che si aggiungono ai lungodegenti Malinovskyi e Ahanor.

Ma l'allenatore del Grifone potrà contare in difesa sul rientro di Bani, assente nelle ultime due gare per un infortunio muscolare, pronto a fare coppia nuovamente con Vasquez. Se Bani non dovesse farcela ecco pronto Matturro per il ruolo di centrale.

Dopo il rientro nel finale della sfida con la Fiorentina l'allenatore francese potrà sfruttare anche l'esperienza di Badelj, completamente guarito dai guai fisici che lo avevano frenato nelle scorse settimane ed è pronto a far esordire l'ultimo acquisto, il camerunense centrocampista arrivato dal Besiktas Jean Onana, seppur non dal primo minuto.

Intanto il club lavora anche per il futuro con il rinnovo del contratto del centrocampista Masini che ha firmato il prolungamento sino al 30 giugno 2028.



