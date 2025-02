Attesa la neve in Liguria da domani sera

La neve è attesa in Liguria da domani sera. Lo annuncia Arpal spiegando che dalla serata di domani sono possibili deboli precipitazioni sparse anche nevose sull'entroterra oltre i 400- 600 m e localmente a quote inferiori. Altrove quota neve oltre i 1000-1100 m. Sono attesi venti di tramontana rafficati di 40-50 km/h allo sbocco delle valli e un "deciso calo delle temperature con disagio fisiologico per freddo" in alcune zone. Sabato sono attese deboli piogge diffuse con cumulate significative e nevicate diffuse fino a fondovalle nell'entroterra.



