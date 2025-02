Asili nido gratis per famiglie liguri con Isee fino 40mila euro

La Regione Liguria stanzia 8 milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo e approva la seconda edizione del bando 'nidi gratis', la misura che attraverso l'erogazione di voucher alle famiglie ne favorisce l'accesso ai servizi per la prima infanzia. Ciascuna famiglia ligure con Isee familiare inferiore a 40mila euro potrà ricevere un contributo mensile compreso tra 300 e 500 euro, per un importo totale fino a 5.500 euro.

"Come promesso, e come indicato nel programma di governo presentato a inizio dicembre, diamo concretezza in tempi particolarmente rapidi a un provvedimento molto atteso dai liguri - commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Il bando dedicato agli asili nido ha una dotazione economica importante, 8 milioni, ed è strategico per favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia e per supportare in maniera diretta e concreta le famiglie dal punto di vista economico".

Il valore mensile del voucher va da un minimo di 300 euro per le famiglie con Isee familiare o Isee del minorenne in caso di genitori separati compreso tra 30mila e 40mila euro, a un massimo di 500 euro per le famiglie con Isee inferiore a 30mila euro.

Ciascuna famiglia può chiedere voucher fino a undici mesi di frequenza, a partire dal mese di settembre 2024, per un contributo totale compreso tra 3.300 euro e 5.500 euro. Le famiglie possono presentare domanda dal 18 febbraio fino alle 17:30 del 31 marzo. Verrà poi stilata una graduatoria delle domande ammissibili, e saranno erogati i voucher agli aventi diritto, fino a esaurimento risorse.

Per presentare domanda è necessario accedere al sistema bandi on line dal sito internet della finanziaria regionale Filse.





