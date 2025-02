A Sanremo anche Divano Coca-Cola, format con Aurora Ramazzotti

Come già lo scorso anno Coca-Cola è partner del Festival di Sanremo e per l'occasione torna a proporre Divano Coca-Cola appuntamento serale condotto da Annie Mazzola, affiancata da Aurora Ramazzotti e Gli Autogol, per commentare la kermesse ogni sera con ospiti diversi fra cui Stefano Guerrera, Mattia Stanga, Lollo Barollo ed Emanuele Ferrari.

L'appuntamento, da martedì a sabato, sarà nello spazio allestito all'ultimo piano del Palafiori di Sanremo, che a mezzogiorno permetterà di pranzare con panini gourmet firmati da Davide Zambelli e a cena con la pizza.

Scansionando i QrCode che si trovano in diversi punti della cittadina, si potrà vincere l'ingresso a pranzo, mentre potrà vincere l'ingresso serale chi partecipa al concorso 'Sanremo Insieme, Pizza e Coca-Cola', acquistando un menù nei locali aderenti all'iniziativa.

Sarà "una settimana magica all'insegna della condivisione e dello stare insieme, dove vogliamo raccontare l'essenza del nostro marchio iconico e celebrare il legame con la musica e con il Paese in uno degli appuntamenti più importanti per gli italiani", ha spiegato Paola Donelli, direttore marketing Italia. A sottolinearlo sarà anche una pubblicità realizzata ad hoc che andrà in onda dall'11 febbraio, oltre alla presenza di Lurisia con Acqua Bolle Stille, come Partner Tecnico del Festival.



