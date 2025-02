Stonati a Sanremo, 40 ragazzi infiltrati speciali al festival

Da lunedì 10 a domenica 16 febbraio andrà in onda su RaiPlay Sound il podcast Stonati a Sanremo - 40 adolescenti senza pass, realizzato per RaiPlay Sound da Radioimmaginaria: i giovani speaker della radio degli adolescenti saranno inviati e 'infiltrati' speciali direttamente dalla città dei fiori, alla scoperta dei segreti di cui normalmente pochi si occupano. Per chi ancora non lo sapesse, Radioimmaginaria dal 2012 è in prima linea pronta a trasmettere e a ricevere i segnali del mondo che verrà, nonché network realizzato, diretto e condotto da ragazzi che hanno dagli 11 ai 17 anni.

A Sanremo 2025 gli 'Stonati' anche senza pass cercheranno di intrufolarsi negli angoli più inaccessibili del Festival per parlare con i veri custodi dei segreti di Sanremo: autori, cameramen, addetti alle pulizie, i musicisti dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo fino ad arrivare agli stessi cantanti. Tra i primi infiltrati degli Stonati ci saranno Settembre e Maria Tomba, entrambi in gara nella categoria Nuove Proposte.

Gli Stonati di Radioimmaginaria saranno anche i rappresentanti della Giuria degli Adolescenti, una giuria esterna al Festival composta da 1000 giurati, dagli 11 ai 22 anni, che da tutta Italia decreta il vincitore del Festival di Sanremo secondo gli adolescenti. Anche loro senza pass, seguiranno il Festival da casa, esprimendosi ogni sera sui cantanti in gara. L'obiettivo degli Stonati sarà far arrivare la loro opinione più in alto possibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA