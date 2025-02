Spezia Calcio, inizia era FC32. I Platek lasciano il calcio

Venerdì 7 febbraio dovrebbe segnare l'inizio dell'era FC32 alla guida dello Spezia Calcio.

Sono gli ultimi giorni dei Platek come proprietari del club ligure, rilevato nel febbraio del 2021 quando militava in serie A, e al cui nome la famiglia newyorchese resterà legata per aver progettato interamente e finanziato in gran parte i lavori di ammodernamento dello stadio "Alberto Picco". Il consiglio di amministrazione in carica, in cui compaiono quattro rappresentanti dei Platek a partire dal proprietario Robert e fino al presidente Philip, dovrebbe dimettersi nei prossimi giorni marcando la propria uscita di scena dal calcio italiano.

L'avvocato Andrea Corradino, oggi vicepresidente, sarà il nuovo presidente del club su indicazione di Paul Francis, imprenditore australiano ideatore del gruppo FC32 che possiede al momento due club di seconda fascia - il Cobh Ramblers in Repubblica d'Irlanda e il SKN St. Polten in Austria - ma che mira a costruire una rete di sette società calcistiche tra cui favorire il passaggio di calciatori e la loro valorizzazione. Tra i temi sul tavolo della futura proprietà il destino di alcuni dirigenti di punta dello Spezia come l'amministratore delegato Andrea Gazzoli, colui che ha finalizzato il progetto stadio, e il direttore sportivo Stefano Melissano. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA