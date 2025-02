Riparte Gems a la Paganini riparte dal Ducale di Genova

Prende il via lunedì sera nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale la XIII rassegna "Gems a la Paganini" organizzata dagli "Amici di Paganini".

"Gems a la Paganini" è tradizionalmente il cartellone primaverile dei concerti degli "Amici", costruito intorno al 27 maggio, giorno della scomparsa, a Nizza, dell'illustre compositore e violinista genovese. Quest'anno, però, la rassegna avrà una articolazione diversa, in due tronconi: uno fra febbraio e marzo e l'altro a maggio.

Protagonista della serata inaugurale sarà il "Paganini Ensemble Wien" (Mario Hossen, violino, Martha Potulska, viola, Liliana Keyahova, violoncello, Alexander Swete, chitarra), l'unico gruppo cameristico che propone a livello internazionale pagine oggi raramente eseguite di Paganini, come i quindici quartetti per chitarra, violino, viola e violoncello e gli splendidi "terzetti" con chitarra. Il programma del concerto prevede il Quartetto n. 5, M.S. 29, il Terzetto M.S. 114 e le variazioni sul "Cor più non mi sento" per violino solo; alle pagina paganiniane si aggiungerà poi di Franz Liszt un arrangiamento del brano pianistico "Consolation" n. 3 realizzato dal compositore austriaco Rudolf Leopold. Negli stessi giorni del concerto, il Paganini Ensemble Wien realizzerà un video sui luoghi di Genova legati alla vita di Paganini, che promuoverà la città ed il suo genio musicale all'estero.

Il cartellone di "Gems a la Paganini" proseguirà il 20 febbraio a Palazzo della Meridiana con il pianista ucraino Alexander Romanovsky, impegnato nell'integrale degli Studi Trascendentali di Liszt, ovvero del virtuosismo paganiniano calato sulla tastiera. Il 6 marzo sarà protagonista invece l'Orchestra Paganini che, sotto la direzione di Vittorio Marchese, proporrà musiche di Mozart, Paganini, Mendelssohn e Ernst Bloch. Chiude il ciclo "Meraviglioso Paganini", uno spettacolo musicale tratto dall'epistolario paganiniano, ideato dall'attore e musicista Andrea Nicolini con l'Ensemble Phonodrama (Valerio Giannarelli, violino, Fabrizio Giudice, chitarra, Gianluca Nicolini, flauto). In primavera "Gems a la Paganini" proporrà altri quattro concerti, dall'8 al 29 maggio: protagonisti saranno la violinista Letizia Gullino, Ilya Grubert e l'Orchestra Paganini, il chitarrista Stefano Grondona e la violoncellista Miriam Prandi.



