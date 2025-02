Operaio morto in porto Genova, Amico&Co 'dipendente in appalto'

I cantieri navali Amico & Co Spa "in merito all'incidente sul lavoro avvenuto stamani in cui è rimasto vittima un tecnico specializzato di 36 anni, informano che l'evento è avvenuto presso il bacino n. 2 dell'Ente Bacini del Porto di Genova nell'ambito di un cantiere su una nave da diporto cliente di Amico & Co". Si legge in una nota della società sulla la morte sul lavoro di un operaio in un cantiere delle riparazioni navali del porto di Genova.

"I lavori avevano come oggetto la manutenzione degli impianti di governo ausiliario (elica di governo) dell'unità - continua la nota -. Il lavoro era stato affidato a due ditte specializzate nella manutenzione di questo tipo di impianti: la Voith Turbo s.r.l., che svolge anche l'assistenza ufficiale del costruttore (Voith) e la ditta toscana Mecline s.r.l., di cui era dipendente la vittima dell'incidente. Le cause e la dinamica dell'accaduto sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA