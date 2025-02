Operaio morto in porto a Genova, Bucci 'sgomento e cordoglio'

"Apprendo con sgomento della tragedia che si è verificata in porto a Genova e che è costata la vita a un operaio. Voglio esprimere ai familiari della vittima il cordoglio dell'intera Regione Liguria in questo momento di grande dolore. Ogni vita persa sul lavoro è una ferita profonda per la nostra comunità. Una tragedia che ci impone di rafforzare il nostro impegno per la sicurezza". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta la morte sul lavoro di un operaio in un cantiere delle riparazioni navali nel porto di Genova.

"È indispensabile proseguire il confronto con tutti gli attori del mondo del lavoro - continua - per adottare misure sempre più efficaci nella tutela dei lavoratori".



