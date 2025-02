Musso, per volo Genova-Roma cerchiamo anche low cost

"Per il potenziamento dei collegamenti con Roma bisogna cercare di fare due sforzi: riportare una quinta coppia di voli, come esisteva anni fa, adesso invece ce ne sono quattro; e poi serve uno sforzo sulle tariffe perché oggi il gestore unico di questi collegamenti, diciamo che se ne approfitta un po' per il fatto di essere l'unico". A dirlo, a margine dell'Airport Day, il presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, Enrico Musso.

"Intanto dobbiamo cercare altre compagnie, anche low cost, che in questo momento siano disponibili a operare dei collegamenti su Roma. Ma qualora non ci fosse interesse di altre compagnie, ma secondo me ci sarà, l'altra opzione potrebbe essere quella di operare, come in altre città e regioni italiane, nella logica della cosiddetta continuità territoriale, cioè avere sovvenzioni pubbliche come hanno le isole ma come hanno per esempio anche le Marche per il collegamento del proprio aeroporto con Roma. In questo caso, ci sarebbe un unico operatore, ma quantomeno sarebbe a tariffe calmierate essenzialmente per i residenti, che è una cosa che a noi interessa molto, visto che le tariffe per Roma sono molto alte, specialmente se uno non ha tempo modo di programmare in anticipo il proprio viaggio".



