Gaslini e Aeroporto Genova, scalo importante anche per i malati

"Quello che vogliamo far capire è quanto gli aeroporti e il trasporto aereo siano importanti per il paese anche a livello sociale e non soltanto economico o di quadratura dei bilanci delle compagnie aereo o dei gestori aeroportuali. Nel caso di Genova ricordiamo questa importante collaborazione con la Fondazione Flying Angels e con l'ospedale Gaslini che ha un ruolo non soltanto sociale ma anche umanitario di primaria importanza che grazie a un'eccellenza internazionale del livello del Gaslini e all'opera dei Flyng Angels permette all'aeroporto di dare il suo contributo". Il presidente di Aeroporto di Genova, Enrico Musso, spiega cosi la scelta di dedicare la propria partecipazione ad Airport Day - Aeroporti in pista per il Paese, con un focus su "In volo per la Vita", realizzata in collaborazione con Flying Angels Foundation e L'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, con il sostegno della Regione Liguria.

"Dal 2012 ad oggi, abbiamo aiutato oltre 3.100 bambini provenienti da più di 90 Paesi, finanziando circa 6.000 biglietti aerei per loro e le loro famiglie - ha sottolineato Vittorio Doria Lamba, vicepresidente di Flying Angels - e oltre 250 di questi piccoli pazienti sono stati curati al Gaslini: 112 di loro sono atterrati all'Aeroporto di Genova. 10 le aeroambulanze finanziate da Flying Angels arrivate nello scalo genovese. Risultati straordinari, resi possibili grazie al sostegno di tanti donatori e alla rete di solidarietà che vede nell'Istituto Giannina Gaslini e nell'Aeroporto di Genova due nodi fondamentali".

Da anni l'Istituto Gaslini lavora in sinergia con l'Aeroporto di Genova per accogliere e curare bambini provenienti da tutto il mondo. "Garantire ai bambini l'accesso tempestivo alle cure specialistiche può fare la differenza in termini di sopravvivenza e qualità della vita - ha ricordato Renato Botti, direttore generale dell'Istituto Giannina Gaslini - e grazie alla sinergia che abbiamo instaurato con l'Aeroporto di Genova e Flying Angels (e associazioni come Abeo e Il Sogno di Tommi, che supportano gli spostamenti via terra in Liguria), in questi anni abbiamo accolto tantissimi pazienti da ogni parte del mondo.

Ogni volo è una possibilità di vita, e al Gaslini ci impegniamo ogni giorno affinché nessuna di queste opportunità venga sprecata".



