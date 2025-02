Comunali Genova, ok centrodestra nazionale a Piciocchi candidato

Via libera da parte dei vertici nazionali della coalizione di centrodestra alla candidatura del vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi a sindaco di Genova alle prossime elezioni comunali. L'ok è arrivato secondo indiscrezioni al termine di un incontro di maggioranza sull'azione di Governo e in vista delle prossime elezioni amministrative nelle città più grandi, che si è svolto nel pomeriggio nella sede romana di Fratelli d'Italia in via della Scrofa. Manca soltanto l'ufficializzazione. Piciocchi, classe 1977, di professione avvocato, è subentrato alla guida del Comune di Genova nell'autunno scorso dopo l'elezione a presidente della Regione Liguria di Marco Bucci, che lo ha indicato come suo 'delfino'. Il suo primo incarico pubblico risale al 2017 quando venne nominato assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Genova a seguito della vittoria del centrodestra alle elezioni comunali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA