Asef cerca addetto a rete commerciale e apre la selezione

A.Se.F., l'azienda delle onoranze funebri del Comune di Genova, cerca personale. In particolare, l'azienda seleziona un addetto alla rete commerciale ovvero una persona che, entrando in contatto con i famigliari di un defunto, ne sappia interpretare le volontà e organizzi il servizio funebre. "Per identificare questa figura professionale, da inserire nel già rodato e strutturato gruppo di donne e uomini che compone la rete commerciale, è stata bandita una selezione ad evidenza pubblica, aperta da oggi, mercoledì 5 febbraio, fino al prossimo 28 febbraio" spiega l'azienda in una nota.

Al termine della selezione sarà inoltre stilata una graduatoria da cui saranno attinti addetti alla rete commerciale aziendale per i prossimi tre anni. I dettagli del bando sono reperibili sul sito di A.Se.F. "Il settore delle onoranze funebri è in costante e forte evoluzione - esordisce Franco Rossetti, dirigente amministrativo e gestionale di A.Se.F. -.

L'ingresso sul mercato italiano e genovese di nuovi gruppi impone una riflessione sull'identità che una realtà consolidata come la nostra vuole avere. Per questo, selezionare personale consapevole del ruolo che andrà a ricoprire e fortemente motivato è oggi cruciale".

La figura professionale ricercata "entrerà in un gruppo commerciale di prima linea - specifica Rossetti -. Dovrà, in primo luogo, interagire con i dolenti, ovvero i famigliari del defunto. Ma il suo compito prevede anche una costante interazione con i diversi soggetti coinvolti nel settore, come gli addetti allo Stato civile del Comune di Genova, i medici ed i professionisti dell'Asl, gli addetti cimiteriali". A.Se.F.

conta oggi poco meno di un centinaio di dipendenti. Sul territorio vi sono undici agenzie che costituiscono la prima linea aziendale, i punti di primo contatto con i cittadini.





