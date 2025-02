"In questo momento così bello, cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere. Vivo in un mondo di sogni, di sognatori, di grandi passioni, alienato nei miei progetti: non seguo il gossip e non mi piace. Si parla tanto di violenza sulle donne, questo non è tanto diverso".

Achille Lauro risponde così alla vicenda dei tradimenti tra Fedez e Chiara Ferragni, nella quale è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona.



