A Imperia incontro Bucci-sindaci sulle priorità del Ponente

Assetto istituzionale e amministrativo, infrastrutture, trasporti, difesa del territorio e sanità: sono i temi principali a cui ha dato risposte il presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel corso dell'assemblea dei sindaci del Ponente ligure, svoltasi oggi nella sala consiliare della Provincia di Imperia con i sindaci del territorio. Una riunione a cui hanno preso parte gli assessori della Giunta regionale, il sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e il prefetto di Imperia Massimo Romeo.

"Quando sei sindaco lo resti per sempre - esordisce Bucci -.

È proprio grazie alla sensibilità che ho per il vostro operato che, nella mia attuale posizione, capisco come serva un confronto continuo e costante con voi e con il territorio. I sindaci ci aiutano a stare in contatto con la gente e a capire necessità e bisogni. Vorrei fare incontri come questo ogni due mesi e voglio parlare con i sindaci. A voi chiedo: stateci vicino, parlateci, lamentatevi, fateci delle liste con le vostre richieste su cui Regione Liguria potrà lavorare. Sono qui per ascoltare le vostre esigenze e cosa pensate sia opportuno fare, decidiamo assieme cosa fare, secondo un sistema definito".

"Stiamo lavorando per ripristinare il 'percorso delle rime inglesi', visto che già nell'800 proprio gli inglesi avevano scelto la provincia di Imperia - annuncia -. Se lavoriamo assieme otteniamo un effetto sinergico in cui uno più uno non fa due ma può fare tre o quattro".

Il presidente Bucci ha illustrato i prossimi bandi regionali, che verranno aperti dal vicepresidente Alessandro Piana, per concedere 5 anni di affitto gratuito ai negozi che vogliono aprire nei borghi dell'entroterra sotto ai 2000 abitanti e anche alle nuove famiglie che intendono trasferirsi.

Il presidente Scajola ha delineato le priorità per il territorio: "L'assetto istituzionale e amministrativo è fondamentale la Liguria che risulta tra le regioni con il minor numero di funzioni delegate a provincia e Comuni". E poi le infrastrutture: "il ponente ligure soffre di isolamento viario, la situazione dell'autostrada è sotto gli occhi di tutti. Tra le priorità l'Albenga Carcare Predosa, un collegamento che rappresenterebbe un volano strategico per l'economia del ponente che alleggerirebbe anche il Nodo di Genova. E poi altre opere come il traforo Armo-Cantarana per collegare la Liguria al Piemonte, il completamento dell'Aurelia bis da Ventimiglia a Sanremo e Imperia e il trasporto pubblico".



