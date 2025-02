Sindaco Sestri Levante incontra imam per trovare sede a moschea

Incontro questa mattina in comune a Sestri Levante tra il sindaco Francesco Solinas e l imam Ahmed Abdou per trovare una sede dove aprire una moschea e consentire ai musulmani presenti nei 4 comuni della val Petronio di pregare. A seguire l'incontro anche don Gian Emanuele Muratore, parroco di Riva Trigoso e San Bartolomeo. A sostenere l'iniziativa anche la comunità cattolica del vicariato sestrese oltre al movimento dei Focolari e varie associazioni presenti sul territorio.

L'esigenza di trovare una sede per i fedeli musulmani scaturisce dal fatto che negli ultimi anni sono state centinaia i cittadini stranieri giunti per lavorare in Fincantieri e nelle strutture alberghiere e della ristrutturazione di Sestri Levante e Moneglia. La ricerca di una moschea riguarda anche i comuni di Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese.



