Sestri Levante, questione moschea irrita Lega, FI e FdI

L' impegno del sindaco di Sestri Levante a trovare una sede per una moschea così come chiesto dall'iman questa mattina ha scatenato un coro di proteste in particolare da Forza Italia e Fratelli d Italia rappresentati in consiglio comunale da Diego Pistacchi e Marco Conti e anche in maggioranza con i tre consiglieri della Lega Nord che sostengono la giunta di Francesco Solinas.

"Il sindaco ha espresso un suo impegno rispetto alla richiesta di una sede per i fedeli musulmani - spiega Albino Armanino consigliere della Lega delegato allo sport di Sestri Levante - ma niente di più. Noi voteremo contro a qualsiasi pratica per una moschea a Sestri Levante".

Ad accompagnare l'imam dal sindaco è stato don Gian Emanuele Muratore, criticato sui social da molti suoi parrocchiani ma sostenuto in un comunicato anche dalla diocesi di Chiavari che ricorda "come sia giusto che anche i fedeli musulmani residenti nei nostri comuni possano trovare una sede per il loro culto, per le loro preghiere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA