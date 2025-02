Scajola, contratto di servizio con le ferrovie non è la Bibbia

Al termine del consiglio regionale monotematico sui trasporti richiesto dalle opposizioni, l'assessore regionale Marco Scajola è intervenuto a tutto tondo rilanciando sulle iniziative in programma per portare le richieste dall'amministrazione al tavolo di RFI e di Trenitalia, oltre ad aprire a possibili modifiche al contratto di servizio.

"Siamo riusciti a ottenere fondi aggiuntivi che sono già un segnale importante - ha detto Scajola in aula - insieme all'Umbria ci siamo inseriti in una dinamica nazionale, che vedeva protagonisti Lombardia e Lazio, con cui divideremo 120 milioni di euro e tra queste c'è anche la piccola e tenace Liguria. Abbiamo già preso l'impegno con i sindacati di mettere l'intera quota sul trasporto su gomma".

"Voglio un servizio diverso - ha aggiunto - determinate situazioni da RFI e Trenitalia non sono assolutamente tollerabili. Può capitare un guasto o un problema tecnico, ma non si abbandonano lavoratori e viaggiatori sui treni. Per quanto riguarda i rimborsi, abbiamo il 20% per ritardi o soppressioni, vogliamo arrivare al 30% ma la differenza la deve mettere RFI". Infine, a margine della seduta, Scajola ha aperto a possibili modifiche al contratto di servizio che lega Regione Liguria e Trenitalia fino al 2032: "Non è la Bibbia, è un documento importante che ha molte parti importanti, gli anni passano e le cose possono anche cambiare, stiamo lavorando per valutare quegli aspetti che possono essere modificati. Quando si tratta di migliorare siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta.

Stiamo aspettando i nuovi amministratori unici di RFI e Trenitalia, quando saranno in carica avremo un incontro con il presidente Bucci".



