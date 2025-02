Linea Condivisa, nuovo candidato per cambiamento e unità

"Non c'è dubbio che la situazione sia complessa e difficile e che probabilmente siano stati commessi errori che si potevano evitare. Tuttavia, crediamo che lanciare ultimatum sia altrettanto sbagliato". Lo dichiarano la presidente Rossella d'Acqui, il Consigliere Regionale Gianni Pastorino, il Consigliere Comunale Filippo Bruzzone e tutto il direttivo di Linea Condivisa in merito alla scelta della candidata o candidato sindaco a Genova per la coalizione di centrosinistra.

"Prima di tutto, perché la forza del fronte del centrosinistra deve essere quella di rimanere unito - continuano -. Se la difficoltà di alcuni corrisponde alla volontà di fuga di altri, il problema si complica ulteriormente. Stare insieme significa costruire, fare sintesi delle idee e trovare una donna o un uomo in grado di rappresentarle. Non più tardi di dieci giorni fa, nella prima riunione di coalizione, abbiamo ribadito che quello era il perimetro su cui lavorare e che, per vincere, era necessario esprimere idee di governo alternative agli otto anni di giunta di centrodestra. Ma abbiamo anche sottolineato che, in questo Paese, esiste un'emergenza democratica e che il senso del nostro impegno sta proprio nelle idee di cambiamento e nella volontà di restare uniti. Oggi ci troviamo di fronte a un centrodestra aggressivo e politicamente velenoso, che spesso rappresenta le peggiori pulsioni della società. Nessuno può chiamarsi fuori. Non abbiamo mai risparmiato critiche al Partito Democratico ma uscire dalla coalizione non migliorerebbe la situazione" dice ancora Linea Condivisa.

"È il momento di non perdere la bussola. Per questo, ribadiamo la richiesta al Partito Democratico di azzerare i nomi dei candidati e convocare una riunione per individuare insieme una candidata o un candidato condiviso, rinunciando a veti e pregiudizi. Perché le parole chiave restano sempre le stesse: cambiamento e unità".



