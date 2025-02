Da Ansaldo E. turbina per centrale biocarburante in Irlanda

Un'innovativa turbina di Ansaldo Energia alimenterà la centrale elettrica di nuova generazione di SSE Thermal a Tarbert, in Irlanda. L'azienda fornirà una turbina AE94.3A all'avanguardia e il generatore associato. La centrale da 300 MW funzionerà al 100% con biocarburante, olio vegetale idrotrattato con potenziale futura conversione a idrogeno. Il biocarburante sarà prodotto dalla lavorazione di materie prime di scarto per creare un'alternativa al diesel fossile, in conformità con gli standard di sostenibilità dell'Ue. Il biocarburante ha livelli di emissioni di CO2 estremamente più bassi rispetto ai combustibili convenzionali.

La nuova centrale a ciclo semplice di Tarbert contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico a fronte della continua espansione della capacità di generazione da fonti rinnovabili dell'Irlanda e fornirà un supporto essenziale alla rete nei momenti di picco della domanda. La turbina AE94.3A ha dimostrato risultati eccellenti in termini di flessibilità operativa, affidabilità ed economicità, con 115 unità installate nel mondo e oltre 5 milioni di ore di funzionamento equivalenti.

"L'aggiudicazione di questo nuovo progetto - ha detto Federico Bonzani, chief technology officer di Ansaldo Energia - dimostra la capacità di Ansaldo Energia di offrire soluzioni a bassa emissione di CO2 per il mercato della generazione di energia. Le nostre capacità sull'HVO completano con successo quelle sull'idrogeno, offrendo così ai clienti un'ampia scelta di soluzioni per decarbonizzare i loro impianti".



