Comunali Genova, Orlando 'candidato? momento di tirare le somme'

"Siamo arrivati al punto nel quale si può arrivare a una sintesi e si possono tirare delle somme. I dati necessari sono sul tavolo". Così Andrea Orlando, consigliere regionale del Pd, commenta le ultime dinamiche interne al centrosinistra genovese sulla strada per la scelta del candidato sindaco da contrapporre a Pietro Piciocchi, frontman del centrodestra. "Il mio compito non era quello di scegliere il candidato, ma di aiutare a superare le difficoltà e, se necessario, darò una mano - ha aggiunto Orlando - ci troviamo di fronte ad alcune verifiche di carattere fisiologico e credo che, con un po' di macchinosità, si siano consumate".

"Non credo ci sia il rischio di perdere pezzi, l'unità della coalizione è il punto di partenza, la conditio sine qua non - ha concluso, allargando il discorso anche agli altri componenti della coalizione progressista - mi pare che le condizioni, anche se non tutto è scontato, siano migliori di quelle della costruzione della coalizione per le regionali".



