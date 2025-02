Calcio: rivoluzione Samp, 10 acquisti e 11 cessioni

La vittoria col Cosenza, attesa da quasi 100 giorni, ha dato fiducia e punti pesanti alla Sampdoria la cui classifica resta però ancora complicata: 25 punti che significano zona play out ma nello stesso sono appena cinque le lunghezze di distanza dai play off. Tutto può succedere ma adesso tocca a Leonardo Semplici che punta tutto sul 3-4-2-1 e in questa direzione il ds blucerchiato Pietro Accardi ha completamente rivoluzionato la squadra con 10 acquisti e 11 cessioni compresa la risoluzione del contratto di Kasami.

Tra i pali Cragno che ha preso il posto di Perisan, appena arrivato ma subito infortunato, poi una difesa nuova con Curto e Altare, ma anche una trequarti dove Oudin e Sibilli potranno essere protagonisti. In attacco doppio rinforzo con Abiuso e Niang considerato che Tutino sarà fermo per infortunio fino a marzo. Sabato il Modena, la trasferta col Sudtirol e quindi la visita al Ferraris del Sassuolo capolista: tre partite per capire cosa farà da grande questa Sampdoria. I blucerchiati sono davanti ad un bivio, sognare ancora i play off o trovarsi ufficialmente nel gruppo delle squadre che dovrà pensare soltanto alla salvezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA