Bucci e il World Cancer Day,'è un viaggio che sconvolge la vita'

"Il cancro non è solo una diagnosi, è un viaggio che sconvolge la vita, una battaglia che ti mette alla prova. So bene cosa significhi, perché l'ho vissuto sulla mia pelle. So cosa vuol dire ricevere quella notizia, affrontare cure impegnative, combattere con determinazione, giorno dopo giorno". In un post pubblicato sui social, il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, sceglie di esporsi in prima persona in occasione del World Cancer Day, parlando anche della propria esperienza privata per invitare alla prevenzione e ricordare i numeri della sanità ligure.

"In Liguria, solo nell'ultimo anno, sono stati diagnosticati 11mila nuovi casi di tumore - scrive il presidente Bucci - il nostro sistema sanitario si prende cura di circa 100mila pazienti oncologici con professionisti straordinari che lavorano senza sosta per garantire a tutti le cure migliori. Nel World Cancer Day ricordiamo quanto la prevenzione, la ricerca e l'innovazione siano le chiavi per vincere questa battaglia. A chi sta lottando dico: avanti con coraggio!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA