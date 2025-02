Astronauta Nespoli, capiamo come andare 'oltre il possibile'

"Noi continuiamo a guardare l'universo partendo da un punto molto piccolo che è l'Italia ma, a parere mio, dobbiamo pensare più a livello di razza umana.

Dovremmo lavorare tutti assieme per riuscire tutti assieme a capire come andare oltre il possibile e fare cose nuove". A dirlo, a margine del suo intervento a Orientamenti, l'astronauta italiano Paolo Nespoli., parlando del ruolo del nostro paese nel futuro delle missioni spaziali.

"In Italia siamo messi abbastanza bene perché siamo una nazione altamente industrializzata. Nello spazio abbiamo lavorato per tanto tempo, buona parte dei moduli della stazione spaziale internazionale sono stati costruiti qui in Italia.

Quindi abbiamo una una capacità riconosciuta a livello mondiale che ci ha portato a costruire satelliti, moduli che va che sono andati verso altri pianeti che andranno sulla Luna. Siamo un una bella tesserina di questo mosaico, ma vediamo di espanderci e di lavorare tutti assieme".



