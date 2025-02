Anziana trovata morta in rsa, indaga la procura

La procura di Genova indaga sulla morte di una anziana di 87 anni avvenuta la scorsa notte in una Rsa in salita San Rocchino, nel quartiere Castelletto. La donna è stata trovata a terra con una ferita al volto e una frattura al bacino e a una gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constarne il decesso.

L'anziana, secondo le prime informazioni, era autosufficiente e non aveva bisogno di una sorveglianza continua. Ma su questi aspetti sono ancora necessari gli approfondimenti degli inquirenti. I militari hanno acquisito le cartelle cliniche e le immagini dell'impianto di videosorveglianza interno che potranno chiarire quanto successo. L'ipotesi più accreditata è che la donna sia caduta e che sia andata fuori dalla stanza per cercare aiuto senza riuscirci. Il pubblico ministero Giancarlo Vona valuterà nelle prossime ore se disporre l'autopsia.



