Terminal Gpt, per Cassazione ricorso Spinelli 'inammissibile'

La Cassazione ritiene "inammissibile" il ricorso del gruppo Spinelli (Spinelli 51%, Hapag Lloyd 49%) sul terminal Gpt. Un nuovo colpo di scena che complica ancora di più la vicenda aperta con la sentenza del Consiglio di Stato che lo scorso ottobre, su ricorso di Sech-Psa, aveva annullato la concessione al gruppo Spinelli appunto per il Genoa port terminal nel porto di Genova ritenendo che l'impresa movimentasse in prevalenza container in contrasto con quanto previsto dal Piano regolatore portuale per quell'area.

La Cassazione "ravvisa l'inammissibilità del ricorso principale" presentato dal Gruppo Spinelli e anche del "ricorso incidentale" presentato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale contro la sentenza. E "propone la definizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 380 bis" del Codice di procedura civile. Cioè il gruppo Spinelli entro 40 giorni dalla comunicazione potrà chiedere comunque la decisione o rinunciare al ricorso.

Resta comunque sul tavolo la richiesta al Consiglio di Stato di revocazione della sentenza, avanzato sempre dal gruppo, che nel frattempo ha ottenuto un provvedimento ponte per continuare a operare al Genoa Port Terminal fino al 30 giugno ma con il vincolo che le aree siano destinate in prevalenza ad attività di traffici non containerizzati. La sentenza è attesa per il 5 maggio. Intanto il pronunciamento della Cassazione è già un passaggio chiaro per la vicenda.



