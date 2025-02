Progetto dissalatore, Bucci 'siamo più avanti di altre città'

L'inaugurazione del nuovo impianto di depurazione Iren a Cornigliano ha riaperto la discussione anche in merito all'annunciato progetto per un dissalatore che consenta di contribuire al fabbisogno di acqua del territorio. "Un impianto di dissalazione serve a Genova, alla Liguria, all'Italia e al mondo. Dobbiamo utilizzare tutti gli elementi per ridurre il consumo di acqua - ha detto in merito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a margine dell'inaugurazione del depuratore - dobbiamo scaricare in mare il meno possibile per evitare l'inquinamento e fare in modo che ci sia un riciclo come dovrebbe essere per tutte le materie prime. Per il dissalatore ci sono molte aree idonee in tutta la provincia e in Liguria, l'essenziale è che si possa fare un riciclo. Ma ci devono essere le tubature. Costa e serve anche l'energia necessaria per distribuire l'acqua. Abbiamo la tecnologia e le menti per fare questi lavori, siamo molto avanti rispetto a tante altre città d'Italia. Ho presentato un progetto concreto al ministro anni fa, vediamo se troveremo i fondi per andare avanti".



