Piciocchi, al posto depuratore ipotesi studios Film Commission

Al posto del depuratore di Cornigliano, in fase di dismissione, poterebbero arrivare gli Studios cinematografici per arricchire l'offerta della Genova Film Commission. A dirlo, a margine della presentazione nuovo depuratore del ponente il vice sindaco facente funzione Pietro Piciocchi. "Noi abbiamo un programma di riqualificazione di tutta l'area attorno a Villa Bombrini - ha spiegato - che prevede la realizzazione del nuovo Pala Atletica, un impianto sportivo per atletica indoor, una porzione di parco e poi l'inserimento degli studios cinematografici. In questo momento Film Commission ha già sede presso la villa ma abbiamo un progetto ambizioso che proviene dal fatto che sempre di più la nostra città viene scelta come set cinematografico. Riteniamo, quindi, che proprio in quella porzione d'area dove oggi è il depuratore si possa sviluppare un insediamento di questo tipo per il quale stiamo già lavorando con la Regione e con la Filse". Un progetto che si potrebbe ultimare e tri i prossimi tre anni mentre si sta ancora lavorando per i finanziamenti.

"Per quanto riguarda la parte sportiva abbiamo l'impianto in progettazione come appalto di opera pubblica - spiega - e pertanto verrà realizzato in questi termini. Per quanto invece riguarda tutto lo sviluppo degli Studios, in questo momento è prematuro perché stiamo parlando e con Film Commission e con Filse per l'individuazione di quella che sarà la modalità che dovrebbe essere tendenzialmente una forma di partenariato pubblico privato".



