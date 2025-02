Nuovo depuratore, Bucci 'chiudere ciclo acque è valore enorme'

"Questo è l'impianto numero uno per volumi e tecnologia, da qui si ottengono meno fanghi e sottoprodotti. Un'acqua che potrà essere utilizzata per fini agricoli e industriali. Poterla riutilizzare ci consente di chiudere il ciclo che è un valore enorme al giorno d'oggi".

Così il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, è intervenuto durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo depuratore DAC realizzato da Iren a Cornigliano. "Iren ha fatto un buon lavoro, gli investimenti su questi impianti sono ripagati con la bolletta dei cittadini, quindi dobbiamo considerare che sono stati i cittadini a costruire questi impianti - ha aggiunto Bucci - l'area dal vecchio impianto tornerà a disposizione del Comune e sarà fatto un grande parco come estensione di Villa Bombrini dove verrà realizzato il Pala Atletica". Quello dei depuratori è un tema particolarmente delicato nel Tigullio, come ha sottolineato il presidente a margine della cerimonia di inaugurazione: "A Sestri Levante lo stanno già costruendo, a Chiavari c'è un impianto vecchio, il problema grosso è a Lavagna e la parte a nord dell'Entella. Il progetto è fermo al Consiglio di Stato, seguiamo le sentenze ma anche le esigenze dei vari sindaci. Alcuni premono per avere tanti impianti piccoli, altri per uno solo per tutta la valle. Ambedue le soluzioni sono valide".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA